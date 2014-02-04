Уолл-стрит пережила сильнейшее падение с июня

Американские акции оказались в понедельник под давлением продавцов, и индекс S&P 500 показал сильнейшее падение с июня прошлого года после выхода слабых производственных данных, которые переполнили чашу терпения инвесторов, передает Рейтер.

Индекс Dow Jones откатился на 2 процента до 15.372 пунктов, индекс S&P 500 потерял 2,28 процента, достигнув 1.741 пункта, а индикатор Nasdaq Composite опустился на 2,61 процента до 3.996 пунктов.

Индекс Dow завершил сессию ниже 200-дневной скользящей средней впервые с 28 декабря 2012 года, и пробитие уровня поддержки говорит о высокой вероятности продолжения снижения.

Производственный PMI США в январе составил 51,3 пункта при прогнозе в 56 пунктов.

Статистика моментально отразилась на настроениях рыночных игроков, взвинтив стоимость страховки от падения индекса S&P 500 до максимального значения почти за 4 месяца. Индекс волатильности подпрыгнул на 16,5 процента до 21,44 пункта - рекордного уровня с декабря 2012 года.

Распродажи прокатились по всем секторам, и только девять компаний из индекса S&P избежали падения.

"Для меня это наиболее яркое подтверждение тому, что... монетарная политика ФРС в 2013 году обеспечила прочный фундамент для рынков акций. Как только они начнут давать сигналы о выходе из стимулирующих мер, вы увидите последствия", - сказал Кейт Блисс, старший вице-президент Cuttone & Co в Нью-Йорке.

Акции Pfizer, единственные среди компонентов индекса Dow, закрылись в плюсе. Как показали исследования, разрабатываемые компанией медикаменты от рака груди существенно замедляют развитие симптомов в ходе лечения.

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