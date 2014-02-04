Облигации Украины выросли на разговорах о помощи Запада

Украинские евробонды, номинированные в долларах, взлетели в цене в понедельник на разговорах о том, что Киев может получить финансовую поддержку западных держав, пишут Вести.Экономика со ссылкой на агентство Reuters.

Евросоюз и США работают над планом существенной краткосрочной помощи Украине, процитировала газета Wall Street Journal министра иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон.

"Статья в WSJ помогла котировкам", - сказал Гэбриэл Стерн, экономист из брокерской компании Exotix, отметив волатильность цены бумаг в последние дни. Украинские бонды с погашением в 2023 г. выросли на более чем два пункта с закрытия пятницы до 87 центов на доллар. Облигации с погашением в 2020 г. выросли на 1,6 пункта до 87,80 центов.

Выпущенные в декабре 2013 г. евробонды, в которые Россия вслед за обещанием президента Владимира Путина вложила 3 млрд долл. в качестве первого транша обещанной помощи на 15 млрд долл., подорожали на 0,5 пункта по сравнению с пятницей до 98,50 центов.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США Джен Псаки заявила, що принятие решения о предоставлении экономической помощи Украине возможно лишь после формирования правительства.

"Сначала они должны сформировать правительство, затем мы сделаем оценки, проведем консультации и определимся с дальнейшими действиями", - сказала Псаки.

По ее словам, говорить об объемах поддержки преждевременно.

Wall Street Journal в понедельник сообщила, ссылаясь на официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне, что Евросоюз и США работают над краткосрочным пакетом финансовой помощи Украине, условием предоставления которой будут экономические и политические реформы. По данным WSJ, объем средств и условия их выделения Киеву еще не проработаны.

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