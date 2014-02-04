Акции Lenovo обвалились на фоне опасений по поводу недавних приобретений компании

Акции китайской компании Lenovo упали на 15% на фоне опасений по поводу ее недавних приобретений, передает «Газета.Ru».

Крупнейший производитель персональных компьютеров в мире в прошлом месяце заключил две крупные сделки на общую сумму 5,2 млрд долл. Сначала Lenovo выкупила часть серверного бизнеса IBM за 2,3 млрд долл., а через неделю приобрела мобильную фирму Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд долл.

Инвесторы начали продавать акции Lenovo на новостях о сделке по покупке Motorola, так как прибыльность фирмы вызывает серьезные сомнения.

