Акции Lenovo обвалились на фоне опасений по поводу недавних приобретений компании
11:02, 04 февраля 2014Фондовый рынок
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Акции Lenovo упали на 15% на фоне опасений по поводу недавних приобретений компании
Акции китайской компании Lenovo упали на 15% / euronews.com
Акции китайской компании Lenovo упали на 15% на фоне опасений по поводу ее недавних приобретений, передает «Газета.Ru».
Крупнейший производитель персональных компьютеров в мире в прошлом месяце заключил две крупные сделки на общую сумму 5,2 млрд долл. Сначала Lenovo выкупила часть серверного бизнеса IBM за 2,3 млрд долл., а через неделю приобрела мобильную фирму Motorola Mobility у Google за 2,91 млрд долл.
Инвесторы начали продавать акции Lenovo на новостях о сделке по покупке Motorola, так как прибыльность фирмы вызывает серьезные сомнения.
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