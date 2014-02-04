«Дельта Банк» отказался комментировать «слухи» о покупке «Марфин Банка»

«Дельта Банк» отказался комментировать «слухи» о ведении переговоров относительно покупки «Марфин Банка» в ближайшее время, сообщила УНИАН пресс-служба «Дельта Банка».

«Мы не комментируем слухи», - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, представитель банка не опроверг опубликованную в СМИ информацию, согласно которой в ближайшие два дня состоится сделка по продаже «Марфин Банка» «Дельта Банку» и сумма продажи составит порядка 200 млн грн.

«Мы всегда даем официальный пресс-релиз, когда появляется информационный повод», - заверили в пресс-службе.

Читайте такжеBank of Cyprus продает украинский «Банк Кипра» за 225 млн евро«Марфин Банк» на запрос УНИАН не ответил. В то же время, на официальном сайте банка есть сообщение от 17 января, в котором банк опровергает сведения о своей покупке.

«Пресс-служба «Марфин Банка» уже неоднократно в прошлом году опровергала подобные слухи. «Марфин Банк» является самостоятельным юридическим лицом Украины. Конечным бенефициарным собственником банка с 2012 года является Республика Кипр», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года дочерние структуры кипрских банков в Украине - “Марфин Банк” и “Банк Кипра” - сообщили, что не участвуют в процессах продажи или слияния, но не отрицали такой возможности. Продажа или слияние могли стать следствием принятия Центральным банком Кипра решения о полной продаже бизнеса на Кипре Laiki Bank, владельца “Марфин Банка”, банку Bank of Cyprus, владеющему “Банком Кипра”.

В январе 2014 года Bank of Cyprus сообщил о достижении соглашения о продаже своего украинского бизнеса, включающего 99,77% акций дочернего банка в Украине «Банк Кипра», в пользу ABH Ukraine Limited, компании концерна «Альфа Групп», за 225 млн евро.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

В конце марта 2013 года Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, 28 февраля 2013 года завершена сделка по приобретению 100% акций «Кредитпромбанка», 19 сентября – сделка по приобретению контрольного пакета акций «Астра Банка».

«Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков. Основным акционером банка является Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кипр (99,91% акций банка).