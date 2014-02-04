Минфин привлек в госбюджет 209 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 4 февраля, привлекло в госбюджет 209,266 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размещение ОВГЗ проведено только в национальной валюте. Все средства привлечены в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

По результатам проведенного аукциона в госбюджет привлечено 209,266 млн грн, и уровень госдолга находится в пределах, установленных Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Минфин провел 5 аукционов по продаже ОВГЗ, в том числе 2 – внеплановых, в ходе которых в госбюджет привлечено 199,727 млн долл. и 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

В феврале Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 11, 18 и 25 февраля.

По состоянию на 4 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,094 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,781 млрд грн, в собственности банков - 79,078 млрд грн, нерезидентов - 12,211 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 3 февраля, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 4,820 млрд грн, на обслуживание госдолга — 3,048 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.