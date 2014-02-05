Глава Google получил очередной бонус в виде акций на $100 млн

Председатель компании Google Эрик Шмидт получит бонус в виде акций с ограниченным обращением на сумму 100 млн долл. Ранее подобный бонус Шмидт получил в 2011 году, передает «Газета.Ru».

Google также сообщила о том, что топ-менеджер получит ежегодный денежный бонус на сумму около 6 млн долл. Средства поступят на его счет на следующей неделе.

Шмидт покинул пост гендиректора компании и уступил место сооснователю компании Ларри Пейджу в 2011 году. Зарплата Шмидта с того момента увеличилась с 1 млн долл. до 1,25 млн долл. При этом зарплата Сергея Брина и Ларри Пейджа остается на уровне 1 млн долл.

Доход топ-менеджеров Google практически напрямую зависит от динамики акций компании.

Как сообщал УНИАН, Google в октябре-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличила выручку на 17% до 16,9 млрд долл. В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль компании выросла также на 17% и составила 3,4 млрд долл. При этом операционная прибыль Google в отчетном периоде увеличилась до 3,9 млрд долл. с 3,4 млрд долл. в аналогичном периоде годом ранее.