Одесский припортовый завод и «Турбоатом» могут быть проданы в конце года

Фонд государственного имущества Украины запланировал возможную продажу 99,5% госпакета акций «Одесского припортового завода» (ОПЗ) и 75,2% «Турбоатома» на декабрь 2014 года, говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на текущий год.

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данных объектов станет возможной только после соответствующих решений Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель ФГИУ Александр Рябченко заявлял, что «Турбоатому» не нужен частный инвестор для улучшения показателей его работы, поскольку предприятие и так имеет хорошие финансовые показатели.

Относительно Одесского припортового завода председатель Фонда госимущества неоднократно отмечал, что решение о приватизации предприятия должно принимать правительство.

Читайте такжеПриватизация-2013: год масштабных проваловСправка УНИАН. Одесский припортовый завод (ОПЗ) является одним из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, двуокиси углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. Также занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт (является монополистом на отечественном рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака).

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для тепловых и атомных электростанций, гидротурбины для гидроэлектростанций, газовые турбины для ТЭС.