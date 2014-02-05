ФГИУ уже в феврале планирует выставить на продажу «Харьковоблэнерго» и «Сумыхимпром»

Фонд государственного имущества Украины(ФГИУ) рассчитывает объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 60% госпакета акций «Харьковоблэнерго» и 92,75% «Сумыхимпрома» уже в феврале т.г.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на 2014 г.

При этом в Фонде госимущества отмечают, что продажа данных объектов станет возможной только после утверждения Кабинетом министров Украины конкурсных условий продажи данных объектов.

Читайте такжеОдесский припортовый завод и «Турбоатом» могут быть проданы в конце годаФГИУ также рассчитывает в апреле объявить конкурсы по продаже по 65% акций «Николаев-» и «Хмельницкоблэнерго», в мае – 94,9% «Днепродзержинской теплоэлектроцентрали» и 60,2% «Запорожьоблэнерго», в июне - выставить на продажу 37% «Крымтеплоэлектроцентрали», в сентябре – 50,9% «Тернопольоблэнерго». При этом, как отмечают в фонде, данные приватизационные конкурсы будут объявлены только после утверждением правительством конкурсных условий.

Как сообщал УНИАН, размер поступлений от приватизации в 2014 г. установлен на уровне 19,4 млрд грн. В январе поступления от приватизации составили 32,4 млн грн – всего 0,2% годового плана.