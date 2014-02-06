Twitter потерял $6,4 млрд капитализации из-за снижения темпов роста аудитории

Акции сервиса микроблогов Twitter на торгах в Нью-Йорке после основной биржевой сессии рухнули на 17,9% до 54,16 доллара за бумагу. Капитализация компании обвалилась на 6,43 млрд долларов. Распродажа бумаг началась после публикации финансового отчета Twitter за четвертый квартал и весь 2013 год, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сервис остается убыточным (в четвертом квартале убыток вырос в 57 раз и составил 511,5 млн долларов), но выручка выросла на 116% до 243 млн долларов. Годовая выручка увеличилась на 110% до 665 млн долларов, а убыток составил 645 млн долларов (в прошлом году - 79,4 млн долларов).

Исполнительный директор Twitter Дик Костоло назвал четвертый квартал - "самым сильным", а 2013 год в целом - "великим", так как большая часть годового убытка - 521 млн долларов - связана с выплатой бонусов и опционов сотрудникам компании.

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Но инвесторов разочаровали не финансовые результаты, а динамика аудитории сервиса. За четвертый квартал число новых пользователей Twitter увеличилось на 9 млн (3,8%) и достигло 241 млн. Темп прироста аудитории по сравнению с четвертым кварталом 2012 года упал почти вдвое (с 6,4%).

Аналитик Pivotal Group Брайен Визер рад падению акций Twitter. "Оно приблизило ожидания инвесторов к реальности", - констатировал он.