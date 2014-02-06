Власти не собираются торопиться с приватизацией «Турбоатома»

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Украины Юрий Бойко не видит необходимости в быстрой приватизации государственного пакета акций харьковского «Турбоатома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойко заявил в Харькове в ходе визита на «Турбоатом».

Он отметил, что на сегодня сроки приватизации «Турбоатома» не указаны, оценка предприятия не начата.

При этом Бойко подтвердил, что «Турбоатом» находится в плане приватизации на 2014 год. «С учетом того, как прибыльно и успешно работает предприятие, мы убеждены, что это предприятие будет оценено в значительную сумму денег. Причем сегодня, честно говоря, я не вижу и смысла продавать такой прибыльно работающий завод, который и так обеспечивает 6 тысяч рабочих мест, почти 6,9 тыс. грн зарплата, устойчиво прибыльный, который инвестирует собственные средства и постоянно модернизируется. Такой объект продавать мы спешить не будем», - подчеркнул Бойко.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины запланировал возможную продажу 99,5% госпакета акций «Одесского припортового завода» (ОПЗ) и 75,2% «Турбоатома» на декабрь 2014 года. Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике приватизации на текущий год.

Ранее председатель ФГИУ Александр Рябченко заявлял, что «Турбоатому» не нужен частный инвестор для улучшения показателей его работы, поскольку предприятие и так имеет хорошие финансовые показатели.

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для тепловых и атомных электростанций, гидротурбины для гидроэлектростанций, газовые турбины для ТЭС.

Читайте такжеФГИУ уже в феврале планирует выставить на продажу «Харьковоблэнерго» и «Сумыхимпром»Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.