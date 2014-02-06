Минфин не смог продать ОВГЗ на внеплановом аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 6 февраля, по итогам проведения внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), объявленного сегодня утром, не привлекло средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторам были предложены ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 2,5 месяца с номинальным уровнем доходности 7,83% на 1,002 млрд грн, а также сроком обращения 5 лет с номинальным уровнем доходности 14,25% на 481,723 млн грн, но инвесторы не подали ни одной заявки.

Читайте такжеМинфин намерен повысить предложение краткосрочных ОВГЗ в гривне и валютеКак сообщал УНИАН, Минфин 4 февраля на плановом аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 209,266 млн грн.

В феврале Минфин планировал провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 11, 18 и 25 февраля, но сегодня утром анонсировал проведение внепланового аукциона.

По состоянию на 5 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,095 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 148,781 млрд грн, в собственности банков - 79,005 млрд грн, нерезидентов - 12,299 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 3 февраля, с начала года расходы госбюджета на погашение госдолга составили 4,820 млрд грн, на обслуживание госдолга — 3,048 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.