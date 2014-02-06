Ослабление гривни положительно повлияло на котировки акций некоторых компаний - эксперты

Ослабление гривни оказало положительное влияние на котировки акций некоторых крупных экспортно ориентированных украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в инвесткомпании Eavex Capital, ситуация с котировками наиболее ликвидных акций показывает, что даже при девальвации гривни крупные предприятия с валютной выручкой продолжат развиваться.

Как отметили в компании, экспортно ориентированные металлургические заводы даже выиграют от умеренного ослабления национальной валюты.

Читайте такжеКабмин не будет пересматривать бюджет из-за колебания курса гривни По мнению экспертов Eavex Capital, то же самое можно сказать о компании «Мотор Сич», поскольку доля экспорта в структуре ее выручки составляет 95%. По итогам вчерашней торговой сессии котировки акций «Мотор Сичи» поднялись на 2,2%.

Напомним, в среду котировки акций большинства бумаг индексной корзины Украинской биржи показали рост, в то время как на валютном рынке наблюдалось дальнейшее ослабление гривни до уровня 9,0 грн за доллар США.