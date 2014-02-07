Apple выкупила собственные акции на $14 млрд после публикации негативной отчетности

Корпорация Apple выкупила собственные акции на сумму $14 млрд после публикации квартальной отчетности, разочаровавшей Уолл Стрит, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В интервью изданию глава Apple Тим Кук сообщил, что в течение двух недель после публикации квартальной отчетности вендор выкупил свои акции на сумму $14 млрд. Глава Apple отметил, что за последние 12 месяцев компания купила свои акции на сумму более $40 млрд, что является рекордным показателем для любой компании.

«Это значит, что мы делаем ставку на Apple. Это значит, что мы действительно уверены в том, что делаем и планируем сделать, – заявил Тим Кук на конференции в штаб-квартире Apple. – Мы не просто говорим об этом. Мы показываем это своими действиями».