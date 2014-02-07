Google купил акции Lenovo на $750 млн

Владелец крупнейшей в мире поисковой интернет-системы Google Inc купил акции китайской компании Lenovo на общую сумму 750 млн долл., сообщает издание Reuters со ссылкой на Гонконгскую фондовую биржу.

Согласно сообщению, поисковик приобрел 613,8 млн акций Lenovo по цене 1,2 долл. за штуку, что позволило Google стать владельцем доли в 5,94% одного из крупнейших мировых производителей персональных компьютеров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе компания Lenovo подписала соглашение о покупке у Google производителя телефонов Motorola Mobility. Стоимость сделки составила 2,91 млрд долл.

Читайте такжеLenovo покупает Motorola за 2,91 млрд долл.Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана 4 сентября 1998 на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).

Lenovo является ведущим производителем персональных компьютеров в мире. Компания также выпускает мобильные телефоны, нетбуки, серверы, мониторы и другие устройства.

Lenovo зарегистрирована в Сингапуре, штаб-квартира расположена в Перчейзе (штат Нью-Йорк, США), а основные операционные офисы — в Пекине (КНР). Число сотрудников составляет около 27 тыс. человек.