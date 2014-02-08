Биржи США выросли на статистике по рынку труда

Американские фондовые индексы в ходе торгов пятницы выросли на фоне данных по безработице в США в январе, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,06% - до 15794,08 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 1,69%, до 4125,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,33%, до 1797,02 пункта, пишет "Прайм".

Уровень безработицы в США в январе снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с декабрем и составил 6,6%, тогда как эксперты не ожидали изменений. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 113 тысяч, тогда как аналитики ожидали увеличения на 185 тысяч.

"Это возможность для покупки. Данные по рабочим местам меняются очень быстро, и мы видим более быстрый экономический рост",- отметил старший рыночный стратег LPL Джеффри Клейнтоп (Jeffrey Kleintop), чьи слова приводит агентство Bloomberg.

В США продолжается сезон корпоративных отчетов, что также влияет на поведение инвесторов. По данным агентства Bloomberg, отчиталось уже две трети компаний сектора S&P 500, и 76 процентов из них сообщило о лучшей, чем ожидалось, прибыли.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.