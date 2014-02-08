Марк Цукерберг снова продал акции Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг продал еще 9,7% акций, говорится в материалах компании на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Таким образом, его доля снизилась с 29,3% до 19,6%, а число акций — с 632,65 млн до 478,9 млн, сообщают "Ведомости".

В предыдущий раз Facebook раскрывала долю Цукерберга 19 декабря 2013 г. Тогда сообщалось, что он реализовал опцион на приобретение 60 млн акций класса B и для продажи конвертировал часть из них в акции класса А. После сделки доля Цукерберга в компании снизилась с 58,8% до 56,1%. Число проданных акций составило 41,4 млн.

Помимо самого Цукерберга еще 27 млн акций класса А продаст сама компания, а оставшуюся часть — 1,64 млн акций — член совета ее директоров Марк Андерсен. Всего Facebook впервые после IPO продаст на бирже 70 млн акций. Цена вторичного размещения акций (SPO) определена на уровне $55,05 за ценную бумагу. В проспекте, поданном Facebook в комиссию по ценным бумагам и рынкам США, отмечалось, что из $55,05 банки-организаторы SPO получат по $0,27. С учетом цены размещения и за вычетом комиссии банком социальная сеть получит $1,48 млрд, Цукерберг — $2,26 млрд, Андерсен — $90 млн.

Большую часть заработанного Цукерберг потратит на уплату налогов, которые ему будут начислены при реализации опциона. Социальная сеть также сообщила, что Цукерберг пожертвует на благотворительность около 18 млн акций почти на $1 млрд. Это должно существенно сократить его налоговые выплаты, пишет Reuters. Facebook потратит полученные от продажи акций деньги «на пополнение капитала и общие нужды».

Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире. По данным на сентябрь 2013 г., ежедневно порталом пользовались 728 млн человек, ежемесячно — 1,19 млрд. Выручка компании в III квартале 2013 г. по US GAAP составила $2,02 млрд, чистая прибыль — $425 млн.

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