Кабмин обнародовал свои планы по продаже облэнерго
Правительство запланировало окончить приватизацию шести крупных госпакетов облэнерго до конца ноября.
Кабинет министров Украины запланировал окончить приватизацию шести крупных госпакетов облэнерго до конца ноября 2014 г., говорится в правительственном распоряжении № 45-р от 29 января т.г. обнародованном на официальном сайте.
В частности, до 30 ноября 2014 г. планируется приватизировать 50,9% "Тернополь-", 60,25% "Запорожье-", 60% "Харьков-", 65% "Хмельницк-", 46% "Черкассы-", 65% "Николаевоблэнерго".
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Правительство также планирует до 31 июля т.г. продать на фондовых биржах 5-процентные пакеты акций "Харьков-", "Хмельницк-" и "Николаевоблэнерго"
Напомним, в соответствии с распоряжением КМУ от 3 апреля 2013 г., крупные госпакеты облэнерго планировалось реализовать до конца прошлого года, а мелкие пакеты – до 31 августа 2013 г.