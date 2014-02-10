Кабмин обнародовал свои планы по продаже облэнерго

Кабинет министров Украины запланировал окончить приватизацию шести крупных госпакетов облэнерго до конца ноября 2014 г., говорится в правительственном распоряжении № 45-р от 29 января т.г. обнародованном на официальном сайте.

В частности, до 30 ноября 2014 г. планируется приватизировать 50,9% "Тернополь-", 60,25% "Запорожье-", 60% "Харьков-", 65% "Хмельницк-", 46% "Черкассы-", 65% "Николаевоблэнерго".

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Правительство также планирует до 31 июля т.г. продать на фондовых биржах 5-процентные пакеты акций "Харьков-", "Хмельницк-" и "Николаевоблэнерго"

Напомним, в соответствии с распоряжением КМУ от 3 апреля 2013 г., крупные госпакеты облэнерго планировалось реализовать до конца прошлого года, а мелкие пакеты – до 31 августа 2013 г.