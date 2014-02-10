Общий объем торгов на Украинской бирже упал в два раза

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 3 по 7 февраля по сравнению с предыдущей неделей упал вдвое – до 97,9 млн грн с 189,5 млн грн, сообщили УНИАН на бирже.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 16 млн грн. Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 81,8 млн грн. (из них объем торгов акциями – 75,7 млн грн).

По состоянию на 6 февраля 2014 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 17,7 млн грн и ценные бумаги на сумму 642,7 млн грн.

По итогам торгов за период с 3 по 7 февраля 2014 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, вырос на 1,2% - с 889,65 до 900,39 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Мотор Сич", влияние которых составило 11,14 индексных пункта, акции "Укрсоцбанка" (-4,96) и "Укрнафты" (4,21).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 8,8 млн грн, на втором месте акции "Укрнафты" – 2,57 млн грн, далее следуют бумаги "Центрэнерго" – 2,5 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 33,12%, 9,58% и 9,32% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 27 по 31 января увеличился на 13,9% - до 189,5 млн грн.