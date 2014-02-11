«Нефтегаздобыча» приступит к первичному размещению облигаций 21 февраля

Крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания «Нефтегаздобыча», подконтрольная энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, с 21 февраля 2014 года приступит к первичному размещению трехлетних процентных облигаций на сумму 1 млрд грн, планируя направить привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы.

Об этом говорится в сообщении днепропетровской фондовой биржи «Перспектива», где и будет произведено размещение.

Согласно сообщению, первичная продажа этих облигаций должна завершиться до 20 февраля 2015 года.

Эмитент планирует выпустить тремя сериями «А», «В» и «С» 1 млн шт. простых именных процентных облигаций.

Как отметили УНИАН в самой компании, ставка купона по облигациям фиксированная и составляет 14% годовых. Средства от продажи ценных бумаг позволят компании увеличить объемы добычи природного газа и газового конденсата.

«Привлекаемые средства компания «Нефтегаздобыча» планирует направить на финансирование инвестиционной программы, общий размер которой в 2014 году превысит 1,4 млрд грн», - говорится с сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение ДТЭК на приобретение контрольного пакета акций частной компании «Нефтегаздобыча».

Компания «Нефтегаздобыча» – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Основной акционер – энергетический холдинг ДТЭК. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов.

Компания разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата – 2 млн тонн. «Нефтегаздобыча» по состоянию на февраль 2014 г. эксплуатирует 10 скважин.

Объем добычи природного газа по итогам 2013 г. составил 506 млн куб. м, газового конденсата – 20 тыс. тонн. В 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6% меньше, чем в 2011 г.

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