ГПУ просит суд отменить продажу 60,8% акций «Донбассэнерго»

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Кабинету министров Украины, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просит признать недействительными приватизационный конкурс и его результаты по продаже 60,8% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго».

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте такжеКабмин продаст блокирующий пакет акций «Донбассэнерго»

Как говорится в иске, Генпрокуратура, в частности, просит признать недействительными распоряжение Кабинета министров и приказ ФГИУ, касающиеся утверждения условий продажи «Донбассэнерго», все решения Фонда госимущества, касающиеся проведения и утверждения результатов данного конкурса, и пр.

Окружной административный суд Киева принял решение начать производство по данному делу, несмотря на то, что установленный срок обращения с иском по данному делу уже истек.

Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества, намеченное на 11 февраля судебное заседание было перенесено на другую дату.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».