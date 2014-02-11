Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 1,151 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 11 февраля, после неудачного внепланового аукциона 6 февраля, на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,151 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

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По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

Также сообщается, что размер госдолга соответствует пределам, установленным Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 6 февраля не смог привлечь средства в госбюджет на внеплановом аукционе. На плановом аукционе 4 февраля Минфин привлек 209,266 млн грн.

В феврале Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 февраля.

По состоянию на 10 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,731 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,698 млрд грн, в собственности банков - 80,325 млрд грн, нерезидентов - 12,935 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 февраля, с начала года в госбюджет поступило 5,456 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 7,565 млрд грн, на обслуживание госдолга - 3,536 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.