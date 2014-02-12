Fitch снизило рейтинги 12 украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины до уровня «ССС» снизило корпоративные рейтинги 12 украинских компаний, работающих в аграрном секторе, металлургии и энергетике, включая Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», говорится в сообщении агентства.

«Изменение рейтингов отражает нашу обеспокоенность политической нестабильностью и экономической ситуацией в Украине, что может существенно повлиять на возможности компаний по выполнению обязательств в национальной и иностранной валюте», - говорится в сообщении Fitch.

Помимо «Нафтогаза», агентство снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте до общестранового уровня «ССС» с «В-» компании ДТЭК, горнорудной компании Ferrexpo, компании Fintest Trading Co, транспортной компании «Лемтранс», металлургическому холдингу «Метинвест», агрохолдингам «Мироновский хлебопродукт» (МХП), «Мрия», «Авангард», «Кернел», «Креатив» и компании «Укрлендфарминг».

Долгосрочные рейтинги в национальной валюте снижены до «В-» с «В» в отношении агрохолдинга «Авангард», компании ДТЭК, компании Fintest Trading Co., агрохолдинга «Кернел», транспортной компании «Лемтранс», металлургического холдинга «Метинвест», агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Креатив» и компании «Укрлендфарминг» (все – с негативным прогнозом).

Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте для НАК «Нафтогаз Украины» снижен до «ССС».

Рейтинг возвратности активов на уровне «RR4» присвоен агрохолдингам «Авангард», МХП, «Мрия», компании ДТЭК, горнорудной Ferrexpo, транспортной компании «Лемтранс», компании «Укрлендфарминг», холдингу «Метинвест», а также НАК «Нафтогаз Укрианы».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

Агентство отмечало, что факторами, повлиявшими на понижение рейтинга Украины, стали нарастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.

29 января Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный».

3 февраля Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня «Caa2» с «Caa1» с негативным прогнозом.