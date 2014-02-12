ФГИУ в марте выставит на биржах пакеты акций "Черкассы-" и "Сумыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на биржах в марте 46% госпакет акций "Черкассыоблэнерго" и 25% акций "Сумыоблэнерго", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 12 февраля т.г.

Как говорится в сообщении ведомства, 46% "Черкассыоблэнерго" будут выставлены на торги 5 марта на фондовой бирже "Иннекс", 25% "Сумыоблэнерго" - 11 марта на Украинской фондовой бирже.

Стартовая стоимость пакетов составит 98,7 млн грн и 162,8 млн грн соответственно.

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Справка УНИАН. «Черкассыоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

На данный момент государство контролирует 71% акций "Черкассыоблэнерго". Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).