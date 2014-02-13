Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци»
Fitch Ratings вслед за понижением суверенных рейтингов Украины понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в иностранной валюте до «ССС» с «В-».
Согласно сообщению агентства, рейтинг "Укрзализныци" в национальной валюте подтвержден на уровне «В-». Прогноз по всем рейтингам - негативный.
Краткосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен до уровня "С" с уровня "В".
Вместе с тем, агентство также понизило долгосрочный рейтинг выпуска долговых обязательств ведомства на сумму 500 млн долл. до «CCC» с «B-» .
"Рейтинг дефолта эмитента "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен, а рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден, поскольку рейтинги компании находятся на одном уровне с рейтингами государства. Fitch использует свою методологию по рейтингованию компаний госсектора и рассматривает "Укрзализныцю" как зависимую компанию с поддержкой государства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.
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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.
В состав "Укрзализныци" входят шесть железных дорог Украины: Юго-Западная, Приднепровская, Донецкая, Львовская, Одесская и Южная железные дороги.