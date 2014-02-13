Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в иностранной валюте до «ССС» с «В-».

Согласно сообщению агентства, рейтинг "Укрзализныци" в национальной валюте подтвержден на уровне «В-». Прогноз по всем рейтингам - негативный.

Краткосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен до уровня "С" с уровня "В".

Вместе с тем, агентство также понизило долгосрочный рейтинг выпуска долговых обязательств ведомства на сумму 500 млн долл. до «CCC» с «B-» .

"Рейтинг дефолта эмитента "Укрзализныци" в иностранной валюте понижен, а рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден, поскольку рейтинги компании находятся на одном уровне с рейтингами государства. Fitch использует свою методологию по рейтингованию компаний госсектора и рассматривает "Укрзализныцю" как зависимую компанию с поддержкой государства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

В состав "Укрзализныци" входят шесть железных дорог Украины: Юго-Западная, Приднепровская, Донецкая, Львовская, Одесская и Южная железные дороги.