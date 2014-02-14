«Нафтогаз» увеличит уставный капитал на 11 млрд грн за счет выпуска облигаций

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 11,066 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 12 февраля.

Согласно документу, ОВГЗ выпускаются сроком обращения до 5 лет под 14,3% годовых.

Читайте также«Нафтогаз» из-за долгов ограничит поставки газа 11 областям Украины

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный в 2013 году и январе 2014 года природный газ составляет 3,29 млрд долл.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.