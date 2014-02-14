«Проминвестбанк» начнет размещение облигаций на 1 млрд грн

Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк намерен разместить с 3 марта 2014 года по 16 января 2015 года облигации серии G на 300 млн грн, с 7 апреля 2014 года по 20 февраля 2015 года облигации серии Н на 400 млн грн, с 5 мая 2014 года по 20 марта 2015 года облигации серии I на 300 млн грн.

По информации банка, облигации будут выпущены с целью привлечения ресурсов для увеличения кредитно-инвестиционного портфеля.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - 97,8502% акций.

«Проминвестбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил убыток в 8 раз - до 2,577 млрд грн.