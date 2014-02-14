Одна из крупнейших компаний Японии покупает Viber за 900 млн долл.

Одна из крупнейших японских компаний на рынке электронной коммерции Rakuten на заседании совета директоров приняла решение приобрести 100% акций мобильного сервиса бесплатных звонков Viber за 900 млн долл.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, Rakuten решил купить Viber для того, чтобы укрепить свои позиции в электронной коммерции с помощью большого количества пользователей мессенджера. На сегодняшний день число «юзеров» Viber составляет порядка 280 млн человек из 200 стран мира.

«Это приобретение позволит Rakuten выйти на новые рынки», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Viber - приложение для смартфонов, позволяющее делать бесплатные звонки (оплата только интернет-трафика) и передавать текстовые сообщения между мобильными устройствами с установленным сервисом.

Компания Viber Media была основана в 2010 году Тальмон Марко и Игорь Магазинником. Главный офис мессенджера находится на Кипре с пунктами разработки в Беларуси (Минск, Брест) и Израиле.

Rakuten - один из крупнейших интернет-холдингов в Японии. Разработанная компанией платформа Rakuten Ichiba является крупнейшим по объему продаж сайтом электронной коммерции в Японии и одним из крупнейших в мире.

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