«Укрлендфарминг» намерен приобрести «Сумыхимпром»

«Компания Райз», входящая в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг», претендует на приобретение 92,75% государственного производителя удобрений «Сумыхимпром», сообщил УНИАН источник на рынке.

На данный момент 100% акций химического предприятия принадлежат государству.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу 92,75% «Сумыхимпрома» уже в феврале текущего года. По словам председателя ФГИУ Александра Рябченко, стартовая цена планируемого к продаже пакета акций составляет 405 млн грн и еще 105-110 млн грн долга перед государством будет обязан погасить покупатель акций предприятия после заключения договора купли-продажи. Общая задолженность «Сумыхимпрома» составляет около 1,39 млрд грн. Ранее интерес к приобретению акций «Сумыхимпрома» выражала Group DF Дмитрия Фирташа.

В октябре 2013 года Фонд госимущества признал компанию «Райз» победителем приватизационного конкурса по продаже 93,52% госпакета акций производителя удобрений «Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал». Приобретение обошлось компании в 56 млн грн.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании после приобретения украинских активов холдинга «Валинор» осенью 2013 года составил 657 тыс. га.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты В 2013 году предприятие получило 200,6 млн грн чистого убытка. Чистый доход компании в прошлом году сократился на 32,5% – до 1,416 млрд грн.

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