Кабмин перенес выпуск финансовых векселей на этот год

Кабинет министров Украины продлил до 25 февраля сроки инвентаризации задолженности по разнице в коммунальных тарифах и возмещению налога на добавленную стоимостью с возможностью ее последующего оформления в виде казначейских финансовых векселей, а также перенес сроки оформления финвекселей в счет погашения долгов по НДС на момент принятия законодательных изменений в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в постановлении правительства №41, размещенном на Правительственном портале.

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«Провести инвентаризацию фактической бюджетной задолженности, объем которой по каждому бюджетному обязательству превышает 500 тыс. грн по состоянию на 1 января 2014 года, и подать в органы Государственной казначейской службы по месту обслуживания до 25 февраля 2014 года информацию о фактической задолженности, подлежащей реструктуризации, в бумажной и электронной форме», - говорится в постановлении. – «Установить, что принятое в августе постановление № 683 «Некоторые вопросы выпуска финансовых векселей» в части возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость посредством получения финансового казначейского векселя, используется после вступления в силу закона о внесении изменения в пункт 19 раздела 10 «Переходных положений» Налогового кодекса Украины, предусматривающего продление срока выдачи финвекселей органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств».

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Миндоходов прогнозировало возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн. Однако по факту к концу 2013 года обращений предпринимателей за финансовыми векселями в счет погашения бюджетной задолженности по НДС не было.

В феврале 2014 года Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов Украины осуществить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 3,8 млрд грн под 14,25% годовых для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию и услуги централизованного водоснабжения и водоотвода, возникшей в результате несоответствия фактической стоимости услуг с тарифами, утвержденными местными органами власти.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

Общий объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины, сформированный в предыдущие годы, сократился в 2013 году на 0,3 млрд грн и на начало 2014 года составлял 14,9 млрд грн. Просроченной задолженности по НДС, по информации Миндоходов, в Украине нет.

В то же время задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2013 года составила 24,8 млрд грн.

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