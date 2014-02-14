Объем зарегистрированных выпусков ценных бумаг за год вырос на 30%

Объем зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпусков ценных бумаг в 2013 году вырос на 30% - до 142 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

НКЦБФР в прошлом году также зарегистрировала выпуски акций на 64,2 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в 2012 году. В то же время, объем зарегистрированных эмиссий облигаций предприятий в прошлом году снизился на 17% - до 42,47 млрд грн.

НКЦБФР в 2013 году также зарегистрировала 35 млрд грн ценных бумаг институтов совместного инвестирования (ИСИ), что на 3% больше, чем в предыдущем году.

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Справка УНИАН. Объем зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпусков ценных бумаг в 2012 году составил 107,7 млрд грн, из них было зарегистрировано выпусков акций на 15,8 млрд грн, облигаций предприятий – 51,4 млрд грн. Объем зарегистрированных выпусков ИСИ составил 34 млрд грн.

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