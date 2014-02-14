 Лидерами по объемам торгов в 2013 году стали биржи «Перспектива» и ПФТС

Лидерами по объемам торгов в 2013 году стали биржа «Перспектива», общий объем торгов на которой составил 319,8 млрд грн, а доля рынка –67,4%, и фондовая биржа ПФТС (112,9 млрд грн и 23,8% соответственно), сообщили УНИАН в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Киевской международной фондовой бирже за прошлый год составил 11,8 млрд грн, а доля рынка – 2,5%, на Украинской бирже – 10,9 млрд грн (2,3%), на Приднепровской фондовой бирже – 13 млрд грн (2,7%), на Украинской фондовой бирже – 3,4 млрд грн (0,7%), на Восточно-Европейской фондовой бирже – 1 млрд грн (0,23%), на Украинской международной фондовой бирже – 1,2 млрд грн (0,26%), на ИННЭКС – 220,7 млн грн (0,05%), на Украинской межбанковской валютной бирже – всего 1,5 млн грн.

Читайте такжеОбъем торгов на бирже «Перспектива» в 2013 году вырос в 2,2 раза

Как сообщал УНИАН, на начало 2014 года в Украине действовало 10 бирж, осуществляющих торговлю ценными бумагами. Общий объем торгов на организованном рынке в 2013 году составил 474,6 млрд грн.

Читайте такжеНацкомиссия по ценным бумагам в этом году проверит 9 фондовых бирж