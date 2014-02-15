Фондовый рынок США завершил неделю ростом

Американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы выросли на фоне внутренней статистики, сообщает Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79% - до 16154,39 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,08%, до 4244,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 1838,63 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, не изменился по сравнению с январем. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших снижения показателя до 80,6 пункта.

Читайте такжеОбъем зарегистрированных выпусков ценных бумаг за год вырос на 30%Цены на импорт в США в январе увеличились на 0,1% в месячном исчислении и снизились на 1,5% - в годовом, сообщает бюро статистики министерства труда США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения цен на 0,1% в месячном исчислении.

Объем промышленного производства в США в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали, наоборот, роста на 0,3%.

"Я думаю, рынок все еще считает, что экономика движется в правильном направлении", - констатировал агентству Bloomberg главный рыночный стратег Banyan Partners Роберт Павлик.