WIG Ukraine на прошлой неделе упал на 3,6%

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine за последние пять торговых сессий просел еще на 3,6%, закрывшись вблизи нового исторического минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс обновил свой исторический минимум на уровне 433,49 пункта, завершив торги пятницы на уровне 438,85 пункта.

WIG Ukraine ухудшил минимум по сравнению с предыдущим, достигнутым неделей ранее, на 20 пунктов.

На прошлой неделе больше всего подешевели акции сельскохозяйственных KSG Agro (-13%), IMC (-10,5%) и второй крупнейшей украинской компании на ВФБ, Astarta (-7,5%).

Бумаги последней компании на последнем закрытии опустились ниже уровня 60 злотых за акцию впервые с декабря прошлого года (1 долл. = 3 злотых).

Акции других компаний, кроме сохранивших свою стоимость на уровне предыдущей недели Westa и KDM Shipping и подорожавшей на 17% Agroton, подешевели от 0,03% до 3,5%.

Меньше всего потеряли в цене бумаги входящего в "голубые фишки" Kernel.

Индекс самых ликвидных компаний польского фондового рынка прибавил за прошлую неделю 2,8% на фоне 2,4% плюса индикатора широкого рынка.

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Как сообщал УНИАН, снижающийся с начала текущего года WIG Ukraine на предыдущей неделе обновил достигнутый в декабре 2013 года исторический минимум, закрывшись на уровне 455,10 пункта.

Запущенный в мае 2011 года украинский индекс с базовых тысячи пунктов закончил 2012 год 25% минусом, а годом ранее просел на 35,5%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре 2013 года.