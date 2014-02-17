Объем торгов на бирже «Перспектива» вырос почти в 10 раз

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» с 10 по 14 февраля составил 27 млрд грн, что почти в 10 раз больше, чем на предыдущей неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на бирже достиг 64,16 млрд грн (почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года).

Как отметили на бирже, такой значительный рост объемов произошел, в первую очередь, за счет сделок с ОВГЗ. Так, на прошлой неделей объем торгов государственными облигациями вырос в 12 раз, в тоже время объем торгов акциями уменьшился на 45%, облигациями предприятий - на 77%, опционными сертификатами - на 39%, срочными контрактами - на 3%. Общая сумма торгов по ОВГЗ с 10 по 14 февраля составила 26,8 млрд грн. На сделки с акциями пришлось всего 2,7 млн грн, срочные контракты – 217,9 млн грн, облигации предприятий – 68 млн грн.

Как отметили на бирже, с начала года ФБ "Перспектива" заняла первое место среди бирж по объему торгов, ее доля в общем обороте составила 82%.

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Справка УНИАН. Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» с 3 по 7 февраля составил 2,76 млрд грн, что на 35% меньше, чем на предыдущей неделе.

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» по итогам 2013 года составил 319 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.