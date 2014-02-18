Кабмин решил продать блокпакеты двух генерирующих компаний и 7 облэнерго

Кабинет министров Украины принял решение о продаже госпакетов акций в размере 25% плюс 1 акция генерирующих компаний "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", а также "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", " ДТЭК Донецкоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "Киевэнерго" и "ДТЭК Крымэнерго".

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Об этом говорится в постановлении Кабмина № 47 от 12 февраля т.г., размещенном на правительственном сайте.

Блокпакеты энергокомпаний планируется продать до 30 ноября 2014 г., реализация будет проходить на аукционах с открытым повышением цены.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже внес изменения в свой план-график приватизации, в соответствии с которым в феврале т.г. планируется выставить на продажу 25% акций "Донбассэнерго", а в марте - 25% акций "Запад-" и "Днепроэнерго".

ФГИУ также планирует в феврале выставить на продажу по 25% "Винница-" и "Закарпатьеоблэнерго", в марте - по 25% "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго". В апреле на продажу планируется выставить также блокпакеты акций "Киевэнерго" и "Крымэнерго".

Председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил, что рассчитывает завершить в 2014 г. приватизацию объектов электроэнергетики. По его словам, на сегодняшний день ФГИУ активно сотрудничает в вопросе приватизации предприятий энергетики с Министерством энергетики и угольной промышленности.

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