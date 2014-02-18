Украина разместила на ирландской бирже евробонды на $2 млрд

Украина в рамках привлечения кредита Российской Федерации осуществила размещение суверенных евробондов, включенных в листинг на Ирландской фондовой бирже, в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых. Соответствующее сообщение размещено на сайте биржи.

Как отмечается, выпуск бумаг принят в официальный листинг биржи.

Выпуск бумаг был одобрен правительством в январе текущего года. Он был оформлен в качестве дополнительной эмиссии бондов, выпущенных в декабре 2013 года в объеме 3 млрд долл. под 5% годовых со сроком погашения в декабре 2015 года.

Как ожидается, выкуп бумаг российской стороной может быть осуществлен до конца текущей недели. Таким образом, в случае размещения очередного транша ценных бумаг, Украина получит в общей сложности 5 из 15 млрд долл. кредита от Российской Федерации, договоренность о предоставлении которого была достигнута на встрече президентов России и Украины в декабре 2013 года.

По информации аналитиков мировых рейтинговых агентств, размещение евробондов может быть основанием для пересмотра прогнозов по суверенным рейтингам Украины, которые на текущий момент закреплены на уровне преддефолтных с негативным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, разрешение на выпуск первого транша облигаций также было дано правительством и закреплено принятыми в парламенте изменениями к закону о государственном бюджете в части увеличения предельного уровня государственного долга на 2013 год. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Средства были направлены на пополнение золотовалютных резервов, а также выполнение социальных обязательств – в частности, выплату пенсий и погашение задолженности по зарплатам бюджетников.

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