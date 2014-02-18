Кабмин передумал продавать «Центрэнерго»

Кабинет министров исключил из списка энергопредприятий, подлежащих приватизации, 53,3% госпакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая осенью прошлого года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 10 февраля.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Согласно плану восстановления ТЭС, запуск третьего блока ожидается к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года, 1 и 4 блоки были пущены в конце прошлого года.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».