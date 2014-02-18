Нацбанк выкупил ОВГЗ на 11 млрд грн для пополнения уставного капитала «Нафтогаза»

Объем облигаций внутреннего госзайма в портфеле НБУ 17 февраля составил 160,737 млрд грн, что на 11,066 млрд грн больше, чем в предыдущий день, 14 февраля.

По информации на сайте НБУ, доля регулятора в общем объеме размещенных ОВГЗ достигла 60,43%. В то же время, доля других участников рынка, банков и нерезидентов, изменилась незначительно и составляет 30,31% и 4,85%, соответственно.

«Однодневный рост портфеля облигаций в точности соответствует вкладу правительства в капитал «Нафтогаза Украины». 12 февраля правительство приняло решение об увеличении уставного капитала «Нафтогаза» на 11,066 млрд грн», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в системе TRDATA.

По мнению эксперта, такое совпадение позволяет утверждать, что «Нафтогаз» продал выпущенные облигации НБУ. «Скорее всего, газовый монополист будет использовать большую часть привлеченных средств, чтобы частично погасить 3,3 млрд долл. долга российскому «Газпрому», - полагает Паращий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 11,066 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ сроком обращения до 5 лет под 14,3% годовых, решение закреплено постановлением от 12 февраля.