Минфин привлек в госбюджет 600 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 18 февраля, привлекло в государственный бюджет 600 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по единственной поданной заявке.

Также сообщается, что размер госдолга соответствует пределам, установленным Бюджетным кодексом и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 13 февраля на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1,655 млрд грн, 11 февраля - 1,151 млрд грн, 6 февраля аукцион не состоялся, 4 февраля Минфин привлек 209,266 млн грн. В феврале Минфин намерен провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 25 февраля.

По состоянию на 18 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 266,023 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 160,737 млрд грн, в собственности банков - 80,622 млрд грн, нерезидентов - 12,912 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.