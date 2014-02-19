Украинский рынок акций продолжает снижение

Украинский рынок акций на торгах в среду снижается – индекс украинских акций UX по состоянию на 12:50 снизился на 3,92%, до 863,5 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения стали акции «Укрнафты» (-7,06%), «Райфайзен Банка Аваль» (-6,42%), «Мотор Сичи» (-5,32%) и «Алчевского меткомбината» (-5,10%).

Индекс ПФТС снизился на 3,20% - до 299,77 пункта.

«Среди инвесторов появляются спекуляции на тему возможной гражданской войны в Украине, что заставляет инвесторов бежать из высокорисковых активов. Все бумаги индексной корзины понесли серьезные потери», - говорится в комментарии аналитика компании «Альтана Капитал» Яны Лаврик.

В то же время в качестве позитивного фактора аналитик отметила заявление о намерении России на текущей неделе закупить украинские евробонды на сумму 2 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи 18 февраля снизился на 4,22% - до 889,71 пункта, индекс ПФТС - на 4,16%, до 309,67 пункта.