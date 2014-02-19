Беларусь продаст блокирующий пакет крупного химпредприятия «Гродно Азот»

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь заявляет о принципиальной готовности белорусских властей продать сырьевому инвестору 25% плюс одна акция в ОАО «Гродно Азот» при условии инвестирования в предприятие в общей сложности 1,6 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщил на пресс-конференции в Минске председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Георгий Кузнецов.

Читайте такжеФГИУ уже в феврале планирует выставить на продажу «Харьковоблэнерго» и «Сумыхимпром»«Завершается подготовка конкурса по «Гродно Азот». Мы готовы продать инвестору 25% плюс одна акция и еще 25% акций потом передать в доверительное управление. Условиями сделки будет готовность инвестора вложить 400 млн долл. в реконструкцию действующих мощностей и направить 1,2 млрд долл. в строительство нового азотного комплекса», - сказал Кузнецов.

Кроме этого, обязательным условием является наличие у инвестора сырья для производства – ресурсов природного газа.

Справка УНИАН. «Гродно Азот» - открытое акционерное общество, белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений.

На сегодняшний день «Гродно Азот» входит в состав наиболее крупных химических предприятий страны, образующих основу ее нефтехимического комплекса.