"Газпром" разместил еврооблигации на 750 млн евро с доходностью 3,6%. Срок размещения - семь лет. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в банковских кругах.

Как сообщалось ранее, ориентир доходности по 35-й серии составляет порядка 230 базисных пунктов к среднесрочным свопам, он был понижен с 240 базисных пунктов.

"Газпром" провел 17 февраля в Париже и 18 февраля в Лондоне роуд-шоу еврооблигаций 35-й серии, номинированных в евро. Организаторы размещения: Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк и ИФК "Метрополь". Облигации размещаются для финансирования кредита от Gaz Capital S.A. Предполагаемый объем размещения - порядка 500 млн евро.

В 2013 году в рамках программы евронот (EMTN) "Газпромом" уже были размещены евроноты серий 30, 31, 32 на сумму 2,4 млрд евро, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла около 4,7 млрд долларов.

Программа евронот была запущена в 2003 году. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.