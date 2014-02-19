Доходность еврооблигаций «Украина-14» выросла до рекордных 32%

Доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2014 году под влиянием политических событий в стране выросла до 32%, что является максимальным значением за всю историю торгов этими бумагами, сообщил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин.

Эксперт отметил, что политические события в стране затмили вчерашние позитивные новости о выкупе Россией украинских еврооблигаций на 2 млрд долл.

Читайте такжеКремль теперь не знает, когда предоставит Украине второй транш кредита«На рынке еврооблигаций реакция оказалась негативной. Доходность еврооблигаций «Украина-14» выросла с 20% до 32% на сегодня. 32% - это рекорд за всю историю торгов этой бумагой», - сказал Путилин и отметил, что в 2013 году максимальное значение доходности было на уровне 20%.

Доходность по еврооблигациям «Украина-23», как отметил эксперт, выросла меньше - на 1 п.п., а кривая доходности остается инвертированной.

Фондовый рынок Украины, по словам эксперта, изначально также отреагировал на политические события в стране негативно, но ситуация частично стабилизировалась.

«Падение индекса Украинской биржи составило 7%, хотя в последние два часа часть падения уже отыграна и рынок вырос», - добавил Путилин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени «Беркут» штурмует Майдан. По данным департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации на 06:00 сегодняшнего дня, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий, госпитализирован 241 человек, 25 человек погибло.