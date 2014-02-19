Ирландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрд

Ирландская фондовая биржа сообщила, что решение от 17 февраля о включении в листинг и размещении дополнительной эмиссии двухлетних еврооблигаций Украины в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых с погашением в 2015 году является ошибочным, сообщается на сайте биржи.

«Так как ценные бумаги еще не были выпущены, листинг и допуск к торгам был сделан 17 февраля 2014 года по ошибке и будет происходить при выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКремль теперь не знает, когда предоставит Украине второй транш кредитаУкраинские бумаги были включены в листинг 17 февраля. Размещение бумаг было осуществлено по решению правительства Украины в рамках привлечения кредита Российской Федерации, договоренность о котором была достигнута в декабре 2013 года. Общий объем кредита, предполагающего предоставление финансирования в обмен на евробонды Украины, составляет 15 млрд долл.

Решение о дополнительном выпуске бумаг на 2 млрд долл. было принято в конце января. Тогда же ожидалось размещение бондов и привлечение очередного транша российского кредита. Однако отставка правительства и затягивание процесса формирования нового Кабинета министров в Украине обусловили нежелание российской стороны предоставлять финансирование.

Вместе с тем, в понедельник, 17 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия может выкупить украинские евробонды уже до конца текущей недели. Однако уже в среду, 19 февраля, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что пока вопрос выкупа украинских бумаг остается открытым в связи со значительным обострением внутриполитической ситуации в Украине и ростом насилия в стране.

Эскалация насилия на улицах Киева и других городов Украины также спровоцировала массовый отказ инвесторов от украинских бумаг.

По данным агентства Bloomberg, котировки евробондов Украины-14 к 17:00 среды просели на 3,25 процентных пункта (п.п.), в результате чего их доходность взлетела до исторического максимума - 33,941% годовых.