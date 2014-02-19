Риск дефолта по еврооблигациям Украины вырос до 58,26%

Стоимость страховки за риск (кредитно-дефолтные свопы CDS) по займам Украины выросла до 1299 базовых пунктов максимального значения с конца 2009 года, говорится в сообщении аналитической компании CMA.

Текущий уровень CDS означает, что инвесторам, владеющим украинскими обязательствами на 10 млн долл., страховка от дефолта по облигациям будет стоить 1,299 млн долл. в год, что приводит к автоматическому удорожанию займов.

Читайте такжеИрландская биржа отложила размещение евробондов Украины на $2 млрдПо данным компании, риск дефолта по еврооблигациям Украины по состоянию на 19 февраля увеличился до 58,26%, тогда как в начале года этот показатель составлял 40,54%.

Как сообщал УНИАН, доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2014 году под влиянием политических событий в стране выросла до 32%, что является максимальным значением за всю историю торгов этими бумагами.