Украинский фондовый рынок сильно снизился второй день подряд

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 февраля, снизился на 2,04% – до 871,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 19,519 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,545 млн грн, на срочном рынке – 6,974 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райфайзен Банка Аваль" (-5,50%), «Алчевского металлургического комбината» (-3,97%).

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