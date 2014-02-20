Facebook покупает мессенджер WhatsApp за $16 млрд

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook покупает за $16 млрд популярный мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в документах, направленных в среду социальной сетью в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, передает ИТАР-ТАСС.

Facebook, как ожидается, осуществит оплату посредством акций и денежных средств.

Сервис по обмену быстрыми сообщениями WhatsApp используется более чем в ста странах. Приложение устанавливается на устройства на платформах iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian и Windows Phone. Ежемесячно WhatsApp пользуются 400 млн человек.

Напомним, выручка Facebook в 2013 году составила $7,87 млрд против $5,08 млрд за аналогичный период 2012 года. Об этом говорится в опубликованной финансовой отчетности корпорации по итогам года и четвертого квартала.

Акции Facebook выросли до $61,1, показав рекордный результат за всю историю торгов.

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