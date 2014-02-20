Украинские акции на Варшавской бирже за день потеряли почти 5%

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine на фоне разразившегося вновь насилия на улицах украинских городов завершил вчерашние торги снижением на 4,7%, достигнув нового исторического минимума на уровне 420,82 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, индекс, который начал восстанавливаться после обновления исторического минимума в конце прошлой недели, вчера потерял 2,4%.

Вчерашнее падение имело место на фоне роста основных индикаторов польского фондового рынка на около 0,5%.

Среди входящих в украинский индекс 11 компаний подорожали только спекулятивные бумаги Agroton: на +27% - до 4,6 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых), что в тоже время почти на 90% дешевле, чем в первый день торгов.

Акции других компаний подешевели от около 1,6 до 6 процентов.

Больше всех потеряли в цене бумаги IMC (-6%), Astarta (-5,9%) и Kernel (-4,6%).

Объемы сегодняшних торгов акциями украинских эмитентов составил около 7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine на прошлой неделе достиг новых исторический минимум на уровне 433,49 пунктов, но завершил торги пятницы выше этого уровня, а в понедельник продемонстрировал более 3% рост.

Запущенный в мае 2011 года украинский индекс с базовых тысячи пунктов закончил 2012 год 25% минусом, а годом ранее просел на 35,5%.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стал Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.