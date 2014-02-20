Американский фонд Franklin Templeton скупил треть гособлигаций Украины - СМИ

Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton стал крупнейшим кредитором Украины в результате приобретения государственных облигаций в четвертом квартале прошлого года, передает Bloomberg.

По информации агентства, объем госдолга Украины под контролем фонда в четвертом квартале 2013 года вырос на 252 млн долл. по номинальной стоимости - до 3,8 млрд долл. С учетом вложений европейских партнеров фонда, вложения оцениваются в 6,4 млрд долл., что составляет более чем треть внешних валютных облигаций Украины.

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«Украинские ценные бумаги вчера стали предметом стремительной распродажи на опасениях, что страна погружается в пучину гражданской войны, обострившейся после столкновений между полицией и участниками антиправительственных активистов, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что доходность по облигациям правительства на 1 млрд долл. со сроком погашения в июне 2014 года выросла на 19 п.п. - до 42% и рост продолжается.

"Украина выбрала сомнительный маршрут, и с точки зрения иностранных держателей облигаций это та точка, где необходимо определить источники внешней финансовой поддержки", - приводятся в сообщении слова стратега развивающихся рынков в Seaport Group LLC Майкла Роша.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл., в целом за 2013 год - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

Прямой государственный долг правительства Украины в декабре вырос на 3,332 млрд долл., или на 5,87%, - до 60,050 млрд долл. (479,976 млрд в гривневом эквиваленте) и достиг 82,17% общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

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