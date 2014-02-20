Акции украинских агрохолдингов на зарубежных биржах продолжают падать

Стоимость акций украинских агрохолдингов, которые котируются на Варшавской и Лондонской фондовых биржах, с начала торгов в четверг и по состоянию на 13.40 по киевскому времени показывает негативную динамику.

Согласно информации Варшавской фондовой биржи, акции агрохолидинга «Агротон» просели на 6,99% с начала торгов – до 4,26 польских злотых, «Астарты» - на 4,14%, до 52,5 польских злотых, «Кернела» - на 2,93%, до 34,07 польских злотых. Бумаги крупного производителя яиц «Овостар Юнион» с утра подешевели на 1,92% - до 70,1 польских злотых, «Индустриальной молочной компании» - на 0,12%, до 8,5 польских злотых, «Милкиленда» - на 2,22%, до 9,68 польских злотых.

Акции агрохолиднга KSG Agro дольше остальных показывали позитивную динамику, однако к 13.47 по киевскому времени и они подешевели на 0,75% - до 7,9 польских злотых.

Читайте такжеУкраинский фондовый рынок сильно снизился второй день подрядЧто касается компаний, акции которых котируются на Лондонской фондовой бирже, то стоимость бумаг «Мироновского хлебопродукта» снизилась на 0,71% - до 13,2 долл., «Авангарда» - на 1,46%, до 10,44 долл. Информации о торгах акциями «Укрпродукта» на сайте биржи нет.